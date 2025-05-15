Таке закусочне масло стане відмінним доповненням до перекусу. Воно готується дуже швидко та просто. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Закусочне масло з грибами

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів печериць;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– кріп, петрушка;

– сіль, перець – на смак;

– 1 цибуля;

– 200 грамів вершкового масла.

Приготування:

Масло поставте на кухні, щоб воно стало м'яким поки ви готуєте інші інгредієнти. Так буде легше перемішувати компоненти.

Гриби промийте та наріжте. На сковороді з олією підсмажте печериці. Наприкінці додайте петрушку, кріп, сіль, перець, часник.

Тепер гриби змішайте з маслом. Поставте в холодильник, щоб воно охололо. А потім намастіть на скибку улюбленого хліба.

Смачного!

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