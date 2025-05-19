Вони хрумкі, пікантні, з ароматом паприки й часнику – просто неможливо зупинитись на одному. Рецептом цибулевих чипсів з сиром ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

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Цибулеві чипси з сиром

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– цибуля;

– сир;

– сухий часник, паприка, мелений перець, сіль – на смак.

Приготування:

Очистьте та наріжте кільцями цибулю. Викладіть їх на пергамент;

Зверху щедро посипте сиром і спеціями.

Відправте в розігріту духовку до 200 градусів на 20 хвилин. Дайте охолонути і насолоджуйтеся.

Смачного!

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