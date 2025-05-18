Ця закуска підкорила не один святковий стіл. І виглядає яскраво, і смакує неймовірно. 24 Канал з посиланням на Arguments ділиться рецептом смачних канапе з буряком та оселедцем.
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Закуска з буряком та оселедцем
- Час: 10 хвилин (без варіння овочів)
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 10 скибок хліба;
– 2 буряки;
– 2 картоплі;
– майонез – на смак;
– 1 цибуля;
– 1 – 2 філе оселедця;
– свіжа зелень для прикраси.
Приготування:
- Підсушіть хліб на сковороді, щоб він перетворився на грінки.
- Викладіть на кожну грінку, перемазану майонезом, порізану кружальцями зварену картоплю.
- Варений буряк натріть та накладіть на грінки з картоплею.
- Поверх покладіть по шматочку салатної цибулі та слабосолоного оселедця. Прикрасьте свіжою зеленню.
Смачного!
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