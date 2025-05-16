Ідеально смакує і з соленим лососем та Філадельфією. Як приготувати корисну та смачну авокадо крем-пасту розповідає 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Авокадо-крем для бутербродів

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 авокадо;

– 100 грамів кеш'ю;

– кілька листочків базиліку;

– 1/2 соку одного лимонну;

– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю.

Приготування:

Кеш'ю залийте водою. Воно має постояти годину, щоб розмокнути.

Авокадо очистьте та покладіть в блендер. До нього додайте горіхи, кілька листочків базиліку, вичавіть сік з половини лимона, сіль, сушений часник, перець.

Тепер включіть блендер та перетворіть все це у крем-пасту. Готовий продукт перекладіть в банку під кришку.

Смачного!

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