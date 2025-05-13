Тут головне – обрати найапетитніший рецепт маринаду для лососевих. Саме таким рецептом соління червоної риби ділиться 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua.

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Як засолити червону рибу вдома

  • Час: 10 хвилин (5 – 12 годин засолювання)
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 1 кілограм червоної риби (філе);
– 4 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– цедра одного лимона;
– 20 грамів свіжого кропу;
– 0,5 – 1 столову ложку коньяку.

Приготування:

  1. Обробіть рибу. Це може бути горбуша, сьомга чи форель. Зручніше відразу готувати філе, причому середнього розміру.
  2. Змішайте сіль та цукор і натріть рибу цією сумішшю.
  3. Так само зробіть з подрібненою лимонною цедрою і кропом.
  4. Натерши рибу сумішшю спецій, покладіть її в контейнер або миску і полийте коньяком. Накрийте кришкою чи харчовою плівкою, але так, щоб залишався доступ повітря.
  5. Поставте її в холодильник. Слабосолона риба буде готова через 5 годин. Повністю просолена риба вийде за 12 годин.

Смачного!

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