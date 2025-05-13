Тут головне – обрати найапетитніший рецепт маринаду для лососевих. Саме таким рецептом соління червоної риби ділиться 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua.
Читайте також Ця закуска у листковому тісті стане зіркою столу: рецепт, який благатимуть всі подруги
Як засолити червону рибу вдома
- Час: 10 хвилин (5 – 12 годин засолювання)
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм червоної риби (філе);
– 4 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– цедра одного лимона;
– 20 грамів свіжого кропу;
– 0,5 – 1 столову ложку коньяку.
Приготування:
- Обробіть рибу. Це може бути горбуша, сьомга чи форель. Зручніше відразу готувати філе, причому середнього розміру.
- Змішайте сіль та цукор і натріть рибу цією сумішшю.
- Так само зробіть з подрібненою лимонною цедрою і кропом.
- Натерши рибу сумішшю спецій, покладіть її в контейнер або миску і полийте коньяком. Накрийте кришкою чи харчовою плівкою, але так, щоб залишався доступ повітря.
- Поставте її в холодильник. Слабосолона риба буде готова через 5 годин. Повністю просолена риба вийде за 12 годин.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і найсмачнішу мариновану цибулю для шашлику.