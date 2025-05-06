При розрізанні листкового тіста брі буде плавно витікати, нагадуючи розпечену лаву. Не гайте часу – беріться до приготування. Рецептом брі у листковому тісті ділиться 24 Канал з посиланням на DailyNews.
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Брі у листковому тісті
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 125 грамів сиру брі або камамбер;
– 250 грамів листкового бездріжджового тіста;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка насіння;
– розмарин;
– чорний мелений перець – на смак.
Приготування:
- Часник наріжте тонкими плястерками. Сир розріжте поперек, покладіть часник, посипте розмарином або прованськими травами, полийте олією та поверніть на місце відрізаний сир.
- Розкачайте розморожене тісто та покладіть сир. Накрийте вільною частиною тіста та защіпніть з усіх сторін. Змастіть збитим яйцем та посипте насінням або кунжутом.
- Запікайте сир на деку з пергаментом при температурі 190 градусів приблизно 25 – 30 хвилин. Але орієнтуйтесь за наявністю рум'яної скоринки на тісті.
- Відразу гарячу закуску не подавайте, бо сир буде надто розплавлений. Дайте постояти протягом 10 хвилин, а потім пригощайте з грінками.
Смачного!
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