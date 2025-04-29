24 Канал пропонує рецепт м'ясного рулету від фудблогерки Лілії Цвіт. Вам обов'язково сподобається!
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М'ясний рулет у духовці
- Час: 1 година
- Порції: 6
Інгредієнти для яєчного коржа:
– 5 яєць;
– 1 столова ложка манної крупи;
– 100 грамів сметани 20%;
– 360 грамів сиру;
– 0,5 чайної ложки солі.
Для начинки:
– 500 грамів м'ясного фаршу;
– 1 штука цибулі жовтої ріпчастої;
– сіль, перець – на смак;
– 20 грамів зелені.
Приготування:
- Яйця з'єднайте з манкою і сметаною та перемішайте вінчиком до однорідності. Посоліть, поперчіть, додайте тертий сир і знову перемішайте.
- Яєчну масу викладіть на деко, застелене пергаментом, розрівняйте і запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
- До фаршу додайте подрібнену зелень, цибулю, сіль, перець і добре вимішайте.
- На яєчний корж рівномірно розкладіть фарш і загорніть у щільний рулет за допомогою пергаменту.
- Загорніть рулет у пергамент, і зафіксуйте краї. Запікайте 30 хвилин при температурі 180 градусів.
- Готовий рулет охолодіть, зніміть пергамент і наріжте порційними скибочками.
Смачного!
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