Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на ресторатора та food-блогера Мішу Кацуріна. Скуштувавши один раз домашній камамбер фрі, того, що в фастфуді, вже не схочеться.
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Камамбер фрі, як в McDonald's
- Час: 25 хвилин
- Порції: 12
Інгредієнти:
– 3 штуки сиру камамбер;
– 3 яйця;
– 1 стакан борошна;
– 1 стакан сухарів Панко;
– 2 літри олії соняшникової;
– 1 стакан малини;
– 0,5 стакана цукру;
– фреш з 1 лимону;
– 2 столові ложки води.
Як приготувати камамбер фрі: дивіться відео
Приготування:
- Сир розріжте на чотири частини. Паніруйте в борошні, яйці та сухарях у два етапи.
- Смажте у великій кількості дуже гарячої олії до золотавої скоринки.
- Приготуйте соус – в сотейнику варіть ягоди з цукром, фрешем лимона та трошки води. Має вийти консистенція варення.
- Подавайте сир гарячим з ягідним соусом.
Смачного!
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