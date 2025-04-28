Як це зробити розповідає 24 Канал з посиланням на ресторатора та food-блогера Мішу Кацуріна. Скуштувавши один раз домашній камамбер фрі, того, що в фастфуді, вже не схочеться.

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Камамбер фрі, як в McDonald's

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 12

Інгредієнти:
– 3 штуки сиру камамбер;
– 3 яйця;
– 1 стакан борошна;
– 1 стакан сухарів Панко;
– 2 літри олії соняшникової;
– 1 стакан малини;
– 0,5 стакана цукру;
– фреш з 1 лимону;
– 2 столові ложки води.

Як приготувати камамбер фрі: дивіться відео

Приготування:

  1. Сир розріжте на чотири частини. Паніруйте в борошні, яйці та сухарях у два етапи.
  2. Смажте у великій кількості дуже гарячої олії до золотавої скоринки.
  3. Приготуйте соус – в сотейнику варіть ягоди з цукром, фрешем лимона та трошки води. Має вийти консистенція варення.
  4. Подавайте сир гарячим з ягідним соусом.

Смачного!

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