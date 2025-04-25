Як приготувати американський салат коул слоу, що стане ідеальним доповненням до барбекю, розповідає 24 Канал з посиланням на Gospoda.

Читайте також Простий і бюджетний: готуємо салат з пекінської капусти з сухариками

Американський салат коул слоу

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 400 грамів білокачанної капусти;

– 200 грамів червонокачанної капусти;

– 1 цибуля ріпчаста;

– пучок цибулі зеленої;

– 2 моркви;

– 100 грамів кореня селери;

– 100 грамів майонезу або йогуртової заправки;

– 1 столова ложка вершків 10%;

– 2 столові ложки оцту яблучного;

– 1 столова ложка цукру;

– сіль, перець чорний мелений – до смаку.

Приготування:

Капусту білокачанну та червонокачанну нашаткуйте дрібною соломкою, обімніть з сіллю. Моркву та селеру очистьте та натріть на тертці для овочів по-корейськи.

Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Зелену цибулю подрібніть. За бажанням можете додати трошки подрібненого кропу. Змішайте овочі в одній великій мисці.

В окремому посуді зробіть заправку: майонез або грецький йогурт, вершки, оцет, цукор, сіль та перець. Все ретельно перемішайте до утворення однорідного соусу.

Заправляйте салат безпосередньо перед подачею на стіл.

Смачного!

Теж приготуйте: салат з тунцем і яйцем.