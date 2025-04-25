Як приготувати американський салат коул слоу, що стане ідеальним доповненням до барбекю, розповідає 24 Канал з посиланням на Gospoda.

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    Американський салат коул слоу

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 4 – 6

    Інгредієнти:
    – 400 грамів білокачанної капусти;
    – 200 грамів червонокачанної капусти;
    – 1 цибуля ріпчаста;
    – пучок цибулі зеленої;
    – 2 моркви;
    – 100 грамів кореня селери;
    – 100 грамів майонезу або йогуртової заправки;
    – 1 столова ложка вершків 10%;
    – 2 столові ложки оцту яблучного;
    – 1 столова ложка цукру;
    – сіль, перець чорний мелений – до смаку.

    Приготування:

    1. Капусту білокачанну та червонокачанну нашаткуйте дрібною соломкою, обімніть з сіллю. Моркву та селеру очистьте та натріть на тертці для овочів по-корейськи.
    2. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Зелену цибулю подрібніть. За бажанням можете додати трошки подрібненого кропу. Змішайте овочі в одній великій мисці.
    3. В окремому посуді зробіть заправку: майонез або грецький йогурт, вершки, оцет, цукор, сіль та перець. Все ретельно перемішайте до утворення однорідного соусу.
    4. Заправляйте салат безпосередньо перед подачею на стіл.

    Смачного!

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