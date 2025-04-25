Как приготовить американский салат коул слоу, что станет идеальным дополнением к барбекю, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Gospoda.
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Американский салат коул слоу
- Время: 15 минут
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 400 граммов белокочанной капусты;
– 200 граммов краснокочанной капусты;
– 1 лук репчатый;
– пучок лука зеленого;
– 2 моркови;
– 100 граммов корня сельдерея;
– 100 граммов майонеза или йогуртовой заправки;
– 1 столовая ложка сливок 10%;
– 2 столовые ложки уксуса яблочного;
– 1 столовая ложка сахара;
– соль, перец черный молотый – по вкусу.
Приготовление:
- Капусту белокочанную и краснокочанную нарежьте мелкой соломкой, обомните с солью. Морковь и сельдерей очистите и натрите на терке для овощей по-корейски.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами. Зеленый лук измельчите. По желанию можете добавить немного измельченного укропа. Смешайте овощи в одной большой миске.
- В отдельной посуде сделайте заправку: майонез или греческий йогурт, сливки, уксус, сахар, соль и перец. Все тщательно перемешайте до образования однородного соуса.
- Заправляйте салат непосредственно перед подачей на стол.
Приятного аппетита!
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