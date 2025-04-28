Как это сделать рассказывает 24 Канал со ссылкой на ресторатора и food-блогера Мишу Кацурина. Попробовав один раз домашний камамбер фри, того, что в фастфуде, уже не захочется.
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Камамбер фри, как в McDonald's
- Время: 25 минут
- Порции: 12
Ингредиенты:
– 3 штуки сыра камамбер;
– 3 яйца;
– 1 стакан муки;
– 1 стакан сухарей Панко;
– 2 литра масла подсолнечного;
– 1 стакан малины;
– 0,5 стакана сахара;
– фреш из 1 лимона;
– 2 столовые ложки воды.
Как приготовить камамбер фри: смотрите видео
Приготовление:
- Сыр разрежьте на четыре части. Панируйте в муке, яйце и сухарях в два этапа.
- Жарьте в большом количестве очень горячего масла до золотистой корочки.
- Приготовьте соус – в сотейнике варите ягоды с сахаром, фрешем лимона и немного воды. Должна получиться консистенция варенья.
- Подавайте сыр горячим с ягодным соусом.
Приятного аппетита!
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