Існує безліч рецептів її приготування і кожен з них має свій неповторний смак. Сьогодні 24 Канал з посиланням на Еспресо ділиться найсмачнішим рецептом ковбаси з картоплі.

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Ковбаса з картоплі

Час: 1 година

1 година Порції: 5

Інгредієнти:

– 2 кілограми картоплі;

– 700 грамів підчеревини;

– 2 цибулі;

– 100 мілілітрів молока;

– 3 столові ложки манки;

– 1 чайна ложка часнику сухого;

– 2 – 3 столові ложки соняшникової олії;

– сіль та перець – до смаку;

– оболонки для ковбасок (кишки свинячі).

Приготування:

Овочі очистьте від шкірки. Цибулю та підчеревину поріжте кубиком, а картоплю натріть на дуже дрібній терці.

На суху розігріту сковорідку викладіть підчеревину, підсмажте приблизно 5 хвилин. Потім додайте цибулю, сіль та перець. Смажте доки не витопиться весь жир із підчеревини.

Додайте до картоплі шкварки, манку, молоко, сіль, сухий часник та перець. Все добре перемішайте до однорідності й начинка готова.

Готові оболонки для ковбасок спочатку вимочіть у чистій воді, потім почніть їх начиняти картопляною сумішшю за допомогою насадки для приготування ковбас та сосисок.

Деко для випікання змастіть соняшниковою олією та викладіть картопляні ковбаски. Зробіть проколи голкою або дерев'яною зубочисткою в оболонці по периметру всієї ковбаси, щоб вийшло зайве повітря.

Поставте її випікатися у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.

Готово!

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