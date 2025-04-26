До того ж таку страву ідеально готувати після свят, коли в холодильнику залишилося чимало м'ясного. 24 Канал ділиться рецептом ароматною м'ясної солянки.

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М'ясна солянка

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів м'яса;

– 100 грамів оливок;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 150 грамів ковбаси;

– 200 грамів шинки;

– 4 солоні огірки;

– 1 цибуля;

– 3 столові ложки олії;

– сіль – до смаку.

Приготування:

Починайте з бульйону для солянки. Поки він вариться, наріжте шинку, ковбасу, цибулю і солоні огірки кубиками. Оливки розріжте навпіл.

Після цього всі м'ясні продукти покладіть в каструлю з водою і 20 хвилин варіть на маленькому вогні.

На сковороду налийте олію і обсмажте цибулю протягом 3 хвилин. Додайте томатну пасту і перемішайте, влийте 4 столові ложки готового бульйону, скрутіть вогонь і тушкуйте засмажку близько 5 хвилин.

Тепер висипте засмажку в каструлю і додайте оливки.

Підсоліть, поперчіть і закип'ятіть. Закрийте кришкою і варіть ще 10 хвилин. Потім вимкніть і дайте страві постояти близько 20 хвилин.

Смачного!

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