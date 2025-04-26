К тому же такое блюдо идеально готовить после праздников, когда в холодильнике осталось немало мясного. 24 Канал делится рецептом ароматной мясной солянки.

Читайте также Если сырники и запеканка уже приелись: вкусная идея с творогом

Мясная солянка

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов мяса;
– 100 граммов оливок;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 150 граммов колбасы;
– 200 граммов ветчины;
– 4 соленых огурца;
– 1 лук;
– 3 столовые ложки масла;
– соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Начинайте с бульона для солянки. Пока он варится, нарежьте ветчину, колбасу, лук и соленые огурцы кубиками. Оливки разрежьте пополам.
  2. После этого все мясные продукты положите в кастрюлю с водой и 20 минут варите на маленьком огне.
  3. На сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук в течение 3 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте, влейте 4 столовые ложки готового бульона, скрутите огонь и тушите зажарку около 5 минут.
  4. Теперь высыпьте зажарку в кастрюлю и добавьте оливки.
  5. Подсолите, поперчите и вскипятите. Закройте крышкой и варите еще 10 минут. Затем выключите и дайте блюду постоять около 20 минут.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: сырный крем-суп.