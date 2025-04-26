К тому же такое блюдо идеально готовить после праздников, когда в холодильнике осталось немало мясного. 24 Канал делится рецептом ароматной мясной солянки.

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Мясная солянка

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов мяса;

– 100 граммов оливок;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 150 граммов колбасы;

– 200 граммов ветчины;

– 4 соленых огурца;

– 1 лук;

– 3 столовые ложки масла;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

Начинайте с бульона для солянки. Пока он варится, нарежьте ветчину, колбасу, лук и соленые огурцы кубиками. Оливки разрежьте пополам.

После этого все мясные продукты положите в кастрюлю с водой и 20 минут варите на маленьком огне.

На сковороду налейте растительное масло и обжарьте лук в течение 3 минут. Добавьте томатную пасту и перемешайте, влейте 4 столовые ложки готового бульона, скрутите огонь и тушите зажарку около 5 минут.

Теперь высыпьте зажарку в кастрюлю и добавьте оливки.

Подсолите, поперчите и вскипятите. Закройте крышкой и варите еще 10 минут. Затем выключите и дайте блюду постоять около 20 минут.

Приятного аппетита!

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