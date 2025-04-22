24 Канал з посиланням на @anny.cooking ділиться рецептом крем-супу із плавленим сирком, який неодмінно сподобається усім членам сім'ї.
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Сирний крем-суп
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1,2 літра води;
– 5 картоплин;
– 1 морква;
– 1 цибуля ріпчаста;
– 1 зубчик часнику;
– 2 плавлені сирки;
– 0,5 чайної ложки куркуми;
– сіль, перець – до смаку.
Як приготувати сирний крем-суп: дивіться відео
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Приготування:
- Пів моркви натріть на терці, цибулю наріжте кубиками. Овочі підсмажте до напівготовності.
- Картоплю та іншу половину моркви поріжте кубиками.
- В киплячу воду додайте овочі. Коли картопля і морква зваряться – додайте до супу засмажку, куркуму, сіль та дрібно нарізані плавлені сирки. Варіть ще декілька хвилин.
- Готовий суп збийте блендером. Ще раз поставте на плиту і доведіть до кипіння.
- Подавайте крем-суп з сухариками та зеленню.
Смачного!
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