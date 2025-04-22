24 Канал з посиланням на @anny.cooking ділиться рецептом крем-супу із плавленим сирком, який неодмінно сподобається усім членам сім'ї.

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Сирний крем-суп

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1,2 літра води;

– 5 картоплин;

– 1 морква;

– 1 цибуля ріпчаста;

– 1 зубчик часнику;

– 2 плавлені сирки;

– 0,5 чайної ложки куркуми;

– сіль, перець – до смаку.

Як приготувати сирний крем-суп: дивіться відео

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Приготування:

Пів моркви натріть на терці, цибулю наріжте кубиками. Овочі підсмажте до напівготовності.

Картоплю та іншу половину моркви поріжте кубиками.

В киплячу воду додайте овочі. Коли картопля і морква зваряться – додайте до супу засмажку, куркуму, сіль та дрібно нарізані плавлені сирки. Варіть ще декілька хвилин.

Готовий суп збийте блендером. Ще раз поставте на плиту і доведіть до кипіння.

Подавайте крем-суп з сухариками та зеленню.

Смачного!

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