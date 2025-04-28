Существует множество рецептов ее приготовления и каждый из них имеет свой неповторимый вкус. Сегодня 24 Канал со ссылкой на Эспрессо делится самым вкусным рецептом колбасы из картофеля.
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Колбаса из картофеля
- Время: 1 час
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 2 килограмма картофеля;
– 700 граммов подчеревины;
– 2 лука;
– 100 миллилитров молока;
– 3 столовые ложки манки;
– 1 чайная ложка чеснока сухого;
– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– соль и перец – по вкусу;
– оболочки для колбасок (кишки свиные).
Приготовление:
- Овощи очистите от кожуры. Лук и подчеревину порежьте кубиком, а картофель натрите на очень мелкой терке.
- На сухую разогретую сковородку выложите подчеревину, поджарьте примерно 5 минут. Затем добавьте лук, соль и перец. Жарьте пока не вытопится весь жир с подчеревины.
- Добавьте к картофелю шкварки, манку, молоко, соль, сухой чеснок и перец. Все хорошо перемешайте до однородности и начинка готова.
- Готовые оболочки для колбасок сначала вымочите в чистой воде, затем начните их начинять картофельной смесью с помощью насадки для приготовления колбас и сосисок.
- Противень для выпекания смажьте подсолнечным маслом и выложите картофельные колбаски. Сделайте проколы иглой или деревянной зубочисткой в оболочке по периметру всей колбасы, чтобы вышел лишний воздух.
- Поставьте ее выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
Готово!
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