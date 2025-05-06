При разрезании слоеного теста бри будет плавно вытекать, напоминая раскаленную лаву. Не теряйте времени – приступайте к приготовлению. Рецептом бри в слоеном тесте делится 24 Канал со ссылкой на DailyNews.
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Бри в слоеном тесте
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 125 граммов сыра бри или камамбер;
– 250 граммов слоеного бездрожжевого теста;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка муки;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка семян;
– розмарин;
– черный молотый перец – по вкусу.
Приготовление:
- Чеснок нарежьте тонкими ломтиками. Сыр разрежьте поперек, положите чеснок, посыпьте розмарином или прованскими травами, полейте маслом и верните на место отрезанный сыр.
- Раскатайте размороженное тесто и положите сыр. Накройте свободной частью теста и защипните со всех сторон. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте семенами или кунжутом.
- Запекайте сыр на противне с пергаментом при температуре 190 градусов примерно 25 – 30 минут. Но ориентируйтесь по наличию румяной корочки на тесте.
- Сразу горячую закуску не подавайте, потому что сыр будет слишком расплавленный. Дайте постоять в течение 10 минут, а потом угощайте с гренками.
Приятного аппетита!
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