Идеально подходит и с соленым лососем и Филадельфией. Как приготовить полезную и вкусную авокадо крем-пасту рассказывает 24 Канал со ссылкой на ua.news.

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Авокадо-крем для бутербродов

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 авокадо;

– 100 граммов кешью;

– несколько листочков базилика;

– 1/2 сока одного лимона;

– 0,5 чайной ложки сушеного чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца.

Приготовление:

Кешью залейте водой. Оно должно постоять час, чтобы размокнуть.

Авокадо очистите и положите в блендер. К нему добавьте орехи, несколько листочков базилика, выжмите сок из половины лимона, соль, сушеный чеснок, перец.

Теперь включите блендер и превратите все это в крем-пасту. Готовый продукт переложите в банку под крышку.

Приятного аппетита!

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