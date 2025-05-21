Готуйте його щоразу, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Рецептом омлету з червоною рибою ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

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Омлет з рибою від Ектора

Час: 5 – 7 хвилин

5 – 7 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– яйця;

– листя салату;

– крем-сир;

– сушені томати;

– каперси;

– кінза;

– лосось.

Як приготувати омлет з рибою: дивіться відео

Приготування:

Збийте яйця до однорідної консистенції. Смажте омлет на сковорідці.

Тим часом змастіть листя салату крем-сиром.

Коли омлет готовий, викладіть на нього сушені томати, каперси та трохи кінзи. Зверху – листя салату з крем-сиром і філе риби.

Складіть омлет навпіл і насолоджуйтеся.

Смачного!

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