Рецептом корисної намазки на хліб з авокадо ділиться 24 Канал з посиланням на інстаграм Ольги Рябенко.
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Смачна закуска з авокадо
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 100 грамів фелати;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 1 чайна ложка меду;
– 1/2 соку лимона;
– зелень (зелена цибуля, кріп, базилік).
Для подачі:
– кріп;
– олія;
– томати сушені;
– сушена цибуля.
Як приготувати намазку з авокадо: дивіться відео
Приготування:
- Всі інгредієнти збийте блендером до однорідної маси.
- Викладіть в тарілку, полийте ароматною олією й додайте зеленню, сушеними томатами та цибулею.
- Подавайте з підсушеним хлібом. Можете як намастити, так і просто зачерпати ним масу.
Смачного!
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