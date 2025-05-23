Ці гарячі канапки готуються за лічені хвилини, а результат – ароматний, хрусткий та дуже смачний. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на @olga_riabenko_.

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Гарячі бутерброди з яйцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 шматки тостового хліба;

– томатний соус із базиліком;

– 4 шматки сиру плавленого для сендвічів;

– 4 шматки шинки;

– 2 яйця;

– зелень;

Як приготувати такі бутерброди: дивіться відео

Приготування:

Змастіть хліб соусом, викладіть зверху шинку та сир.

Накрийте іншим шматком хліба, виріжте в ньому коло, вбийте в отвір яйце, посипте зеленню.

Запікайте в духовці 15 хвилин при температурі 210 градусів і насолоджуйтеся.

Смачного!

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