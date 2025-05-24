За минимальное количество времени у вас получится очень вкусный перекус. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @aprilparadise.

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Кабачковые маффины с ветчиной и сыром

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 600 граммов кабачков;

– 3 яйца;

– 150 граммов ветчины;

– 120 граммов сыра;

– 120 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– соль, перец, травы – по вкусу.

Как приготовить эти маффины: смотрите видео

Приготовление:

Натрите кабачок на мелкой терке. Посолите, хорошо отожмите.

Добавьте яйца, натертый сыр и ветчину, нарезанную кубиками. Теперь муку и разрыхлитель.

Всыпьте к массе перец и травы. Тщательно перемешайте.

Переложите в формы. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут.

Приятного аппетита!

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