За мінімальну кількість часу у вас вийде дуже смачний перекус. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @aprilparadise.

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Кабачкові мафіни з шинкою і сиром

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8 – 10

Інгредієнти:
– 600 грамів кабачків;
– 3 яйця;
– 150 грамів шинки;
– 120 грамів сиру;
– 120 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль, перець, трави – на смак.

Як приготувати ці мафіни: дивіться відео

Приготування:

  1. Натріть кабачок на дрібній тертці. Посоліть, добре відтисніть.
  2. Додайте яйця, натертий сир та шинку, нарізану кубиками. Тепер борошно та розпушувач.
  3. Всипте до маси перець та трави. Ретельно перемішайте.
  4. Перекладіть у форми. Запікайте в духовці за температури 200 градусів приблизно 30 хвилин.

Смачного!

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