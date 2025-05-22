Така страва припаде до смаку всім членам сім'ї. Якщо кабачки не є улюбленим овочем, то в такому варіанті вони вам точно сподобаються, пише 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Кабачки з сиром в духовці
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів молодих кабачків;
– 2 столові ложки борошна;
– 50 грамів сиру;
– олія рослинна;
– сіль, перець, орегано, часник сухий, паприка.
Приготування:
- Кабачки промийте та просушіть паперовими рушниками, поріжте на кружечки по 5 міліметрів завтовшки.
- Посоліть і залиште на 15 хвилин, потім злийте рідину і просушіть паперовими рушниками.
- Деко застеліть пергаментом.
- Борошно змішайте з сіллю, перцем і спеціями на ваш смак, засипте суміш в пакет і туди ж покладіть кабачки. Струсіть пакет, щоб кабачки добре запанірувались і викладіть їх на деко.
- Посипте кружальцями тертим сиром і відправте в духовку, розігріту до 210 градусів. Запікайте близько 15 – 20 хвилин. При подачі посипте рубаною зеленню.
Смачного!
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