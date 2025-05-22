Така страва припаде до смаку всім членам сім'ї. Якщо кабачки не є улюбленим овочем, то в такому варіанті вони вам точно сподобаються, пише 24 Канал з посиланням на ua.новини.

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Кабачки з сиром в духовці

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів молодих кабачків;

– 2 столові ложки борошна;

– 50 грамів сиру;

– олія рослинна;

– сіль, перець, орегано, часник сухий, паприка.

Приготування:

Кабачки промийте та просушіть паперовими рушниками, поріжте на кружечки по 5 міліметрів завтовшки.

Посоліть і залиште на 15 хвилин, потім злийте рідину і просушіть паперовими рушниками.

Деко застеліть пергаментом.

Борошно змішайте з сіллю, перцем і спеціями на ваш смак, засипте суміш в пакет і туди ж покладіть кабачки. Струсіть пакет, щоб кабачки добре запанірувались і викладіть їх на деко.

Посипте кружальцями тертим сиром і відправте в духовку, розігріту до 210 градусів. Запікайте близько 15 – 20 хвилин. При подачі посипте рубаною зеленню.

Смачного!

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