Гурманам точно сподобається ця спаржа із сирною бешамеллю. Рецептом смачної страви ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну.
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Спаржа з соусом бешамель
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 6 штук спаржі;
– 300 мілілітрів молока;
– 30 грамів борошна;
– 30 грамів вершкового масла;
– сіль, перець – на смак;
– дрібка мускатного горіха;
– твердий сир (пармезан, пекоріно, грюйєр) – на смак.
Приготування:
- Спаржу зачистьте, обріжте кінчики, відваріть в підсоленій воді 3 – 4 хвилини.
- У сотейнику розтопіть масло, додайте борошно, перемішайте та підсмажте декілька хвилин. Тонкою струйкою влийте молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.
- Приправте сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха. Додайте жменю тертого сиру. Варіть до легкого загущення.
- Бешамель викладіть на низ форми для випікання, зверху спаржу і притрусіть сиром.
- Запікайте в духовці при 200 градусів протягом 10 – 15 хвилин. Коли виднітиметься рум'яна скоринка – готово.
Смачного!
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