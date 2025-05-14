Цей рис вдало підійде як гарнір до будь-якої м'ясної або рибної страви. Як приготувати ідеальний рис у мікрохвильовці розповідає 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

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Ідеальний рис у мікрохвильовці

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 3 – 4

Інгредієнти:

– 200 грамів рису;

– 300 грамів води;

– сіль – на смак;

– спеції – за бажанням.

Приготування:

Промийте склянку рису до прозорої води, залийте двома з половиною склянками води, підсоліть і поставте в мікрохвильову – без кришки.

Через 12 хвилин закрийте готовий рис кришкою і залиште на 5 – 10 хвилин. Він вбере зайву вологу та стане ідеально пухким.

Якщо любите гострий смак можна додати трішки імбиру або зубчик часнику. А якщо хочете плову – додайте куркуму та обсмажену цибулю прямо в посуд перед приготуванням.

Готово!

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