Этот рис удачно подойдет в качестве гарнира к любому мясному или рыбному блюду. Как приготовить идеальный рис в микроволновке рассказывает 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.
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Идеальный рис в микроволновке в микроволновке
- Время: 20 минут
- Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 200 граммов риса;
– 300 граммов воды;
– соль – по вкусу;
– специи – по желанию.
Приготовление:
- Промойте стакан риса до прозрачной воды, залейте двумя с половиной стаканами воды, подсолите и поставьте в микроволновую – без крышки.
- Через 12 минут закройте готовый рис крышкой и оставьте на 5 – 10 минут. Он впитает лишнюю влагу и станет идеально рыхлым.
Если любите острый вкус можно добавить немного имбиря или зубчик чеснока. А если хотите плова – добавьте куркуму и обжаренный лук прямо в посуду перед приготовлением.
Готово!
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