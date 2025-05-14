Этот рис удачно подойдет в качестве гарнира к любому мясному или рыбному блюду. Как приготовить идеальный рис в микроволновке рассказывает 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

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Идеальный рис в микроволновке в микроволновке

Время: 20 минут

20 минут Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 200 граммов риса;

– 300 граммов воды;

– соль – по вкусу;

– специи – по желанию.

Приготовление:

Промойте стакан риса до прозрачной воды, залейте двумя с половиной стаканами воды, подсолите и поставьте в микроволновую – без крышки.

Через 12 минут закройте готовый рис крышкой и оставьте на 5 – 10 минут. Он впитает лишнюю влагу и станет идеально рыхлым.

Если любите острый вкус можно добавить немного имбиря или зубчик чеснока. А если хотите плова – добавьте куркуму и обжаренный лук прямо в посуду перед приготовлением.

Готово!

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