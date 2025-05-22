Такое блюдо придется по вкусу всем членам семьи. Если кабачки не являются любимым овощем, то в таком варианте они вам точно понравятся, пишет 24 Канал со ссылкой на ua.новости.
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Кабачки с сыром в духовке
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов молодых кабачков;
– 2 столовые ложки муки;
– 50 граммов сыра;
– масло растительное;
– соль, перец, орегано, чеснок сухой, паприка.
Приготовление:
- Кабачки промойте и просушите бумажными полотенцами, порежьте на кружочки по 5 миллиметров толщиной.
- Посолите и оставьте на 15 минут, затем слейте жидкость и просушите бумажными полотенцами.
- Противень застелите пергаментом.
- Муку смешайте с солью, перцем и специями на ваш вкус, засыпьте смесь в пакет и туда же положите кабачки. Встряхните пакет, чтобы кабачки хорошо запанировались и выложите их на противень.
- Посыпьте кружочками тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 210 градусов. Запекайте около 15 – 20 минут. При подаче посыпьте рубленой зеленью.
Приятного аппетита!
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