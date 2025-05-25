Готується просто, смакує як домашня страва, яку не соромно поставити на святковий стіл. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на шефа Ектора Хіменеса-Браво.

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Пиріг з шинкою і грибами від Ектора

Час: 1 година

1 година Порції: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста дріжджового;

– 200 грамів шинки;

– 1 цибуля жовта ріпчаста;

– 250 грамів печериць;

– 20 мілілітрів олії;

– 100 мілілітрів вершків 20%;

– 150 грамів сиру;

– сіль, перець чорний – на смак;

– 1 жовток;

– 20 грамів кунжуту білого.

Приготування:

Цибулю очистьте і наріжте кубиками. Гриби поріжте невеликими шматочками. Обсмажте цибулю з грибами до золотистого кольору.

Шинку наріжте невеликими кубиками. Додайте до неї обсмажені гриби, сіль, перець, вершки та натертий сир. Перемішайте.

На посипаній борошном поверхні розкачайте один лист тіста і присипте зверху борошном.

Викладіть начинку на тісто. Зверху накрийте другим листом тіста. Змастіть жовтком і посипте кунжутом.

Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 – 40 хвилин до рум'яної скоринки.

Готово!

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