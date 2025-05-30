До того ж смакують вони з будь-яким гарніром. Як приготувати рулетики з курячого філе, сиру та бекону розповідає 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Рулетики з курячого філе, сиру та бекону
- Час: 1 година
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 2 курячих філе;
– 100 грамів крем-сиру;
– 150 грамів моцарели;
– 150 грамів нарізаного бекону;
– 100 грамів сиру будь-якого;
– сіль та спеції – на смак.
Приготування:
- Візьміть філе, помийте, просушіть й розріжте навпіл та гарно відбийте. Посоліть, поперчіть. Можна додати мікс спецій до курки.
- Помийте кріп й наріжте дрібненько. Додайте його до крем-сиру й добре перемішайте.
- Змастіть філе крем-сиром. Зверху на змащене філе викладіть нарізані шматочки моцарели.
- Загорніть все у рулетик. Після цього візьміть рулетик та обгорніть його беконом.
- Викладіть їх у форму для запікання та поставте у розігріту духовку до 180 градусів й запікайте протягом 40 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипте натертим сиром.
Смачного!
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