Закуска виходить карколомною: всередині ніжний сир, а зверху – ароматна хрустка скоринка. Рецептом швидкої закуски з 3 сирів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Аліну Бурик.
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Швидка закуска з 3 сирів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 12
Інгредієнти:
– листково-дріжджове тісто;
– крем-сир;
– м'який сир (моцарела);
– твердий сир (пармезан).
Приготування:
- Розморозьте тісто та розкачайте його. На один лист намастіть крем-сир та накрийте його іншим листом.
- Натріть моцарелу, посоліть та додайте листочки тим'яну. Знову покладіть лист тіста і змастіть збитим яйцем.
- Тепер посипте закуску пармезаном, наріжте на порційні шматочки та випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин.
Смачного!
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