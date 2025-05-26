Закуска виходить карколомною: всередині ніжний сир, а зверху – ароматна хрустка скоринка. Рецептом швидкої закуски з 3 сирів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Аліну Бурик.

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Швидка закуска з 3 сирів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 12

Інгредієнти:
– листково-дріжджове тісто;
– крем-сир;
– м'який сир (моцарела);
– твердий сир (пармезан).

Приготування:

  1. Розморозьте тісто та розкачайте його. На один лист намастіть крем-сир та накрийте його іншим листом.
  2. Натріть моцарелу, посоліть та додайте листочки тим'яну. Знову покладіть лист тіста і змастіть збитим яйцем.
  3. Тепер посипте закуску пармезаном, наріжте на порційні шматочки та випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин.

Смачного!

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