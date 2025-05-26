Закуска получается сногсшибательной: внутри нежный сыр, а сверху – ароматная хрустящая корочка. Рецептом быстрой закуски из 3 сыров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алину Бурик.

Читайте также Когда слова лишние: готовим кабачковые маффины с ветчиной и сыром, которые станут идеальной закуской

Быстрая закуска из 3 сыров

  • Время: 15 минут
  • Порции: 12

Ингредиенты:
– слоено-дрожжевое тесто;
– крем-сыр;
– мягкий сыр (моцарелла);
– твердый сыр (пармезан).

Приготовление:

  1. Разморозьте тесто и раскатайте его. На один лист намажьте крем-сыр и накройте его другим листом.
  2. Натрите моцареллу, посолите и добавьте листочки тимьяна. Снова положите лист теста и смажьте взбитым яйцом.
  3. Теперь посыпьте закуску пармезаном, нарежьте на порционные кусочки и выпекайте при 180 градусах около 20 минут.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: сочный пирог с ветчиной и грибами от Эктора.