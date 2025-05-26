Закуска получается сногсшибательной: внутри нежный сыр, а сверху – ароматная хрустящая корочка. Рецептом быстрой закуски из 3 сыров делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера Алину Бурик.
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Быстрая закуска из 3 сыров
- Время: 15 минут
- Порции: 12
Ингредиенты:
– слоено-дрожжевое тесто;
– крем-сыр;
– мягкий сыр (моцарелла);
– твердый сыр (пармезан).
Приготовление:
- Разморозьте тесто и раскатайте его. На один лист намажьте крем-сыр и накройте его другим листом.
- Натрите моцареллу, посолите и добавьте листочки тимьяна. Снова положите лист теста и смажьте взбитым яйцом.
- Теперь посыпьте закуску пармезаном, нарежьте на порционные кусочки и выпекайте при 180 градусах около 20 минут.
Приятного аппетита!
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