Приготування печериць з м'ясом не потребує великих фінансових затрат та багато часу. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.
Читайте також Ситно, смачно та з ароматом затишку: пиріг з шинкою та грибами від Ектора
Печериці на мангалі з фаршем
- Час: 1 година
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм печериць;
– 500 грамів фаршу;
– 70 грамів соєвого соусу;
– 50 мілілітрів олії з базиліком, орегано, розмарином;
– 2 столові ложки майонезу;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 невеликий пучок петрушки;
– 50 мілілітрів води;
– 200 грамів твердого сиру;
– сіль, перець – на смак.
Як приготувати печериці на мангалі з фаршем: дивіться відео
Приготування:
- Гриби помийте та обсушіть. Відріжте ніжки.
- Додайте майонез, соєвий соус та часник. Все ретельно змішайте та залиште на 30 хвилин.
- До фаршу додайте сіль, перець, петрушку, тертий сир та воду. Все ретельно вимішайте.
- В кожну шапочку гриба покладіть фарш. Нанизуйте на шампурі, як на відео. Смажте до золотистої скоринки – приблизно 20 – 25 хвилин.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і рулетики з курячого філе, сиру та бекону.