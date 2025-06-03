24 Канал со ссылкой на Сенсация предлагает еще один интересный рецепт из овоща – кабачковые котлеты. Они очень нежные, сочные и вкусные и готовится просто и быстро.

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Кабачковые котлеты

Время: 40 минут

40 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 2 картофеля;

– 2 яйца;

– 40 граммов овсяных хлопьев;

– 2 столовые ложки муки;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– пару веточек укропа;

– соль, перец – по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Кабачки помойте, отрежьте хвостики и натрите на крупной терке, посолите и хорошо перемешайте. Оставьте на 15 – 20 минут, чтобы кабачки пустили сок.

В отдельной миске смешайте яйца, овсяные хлопья и муку. Оставьте массу на 10 – 15 минут, чтобы хлопья немного набухли.

Из натертых кабачков тщательно отожмите весь сок, а мякоть отправьте к яичной смеси. Натрите 2 картофелины на крупной терке и добавьте к общей массе.

Туда же добавьте мелко нарезанный укроп, соль, перец и выжмите чеснок. Тщательно перемешайте фарш.

Из полученного фарша сформируем небольшие котлетки круглой формы.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите котлеты на сковородку. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Кабачковые котлеты отлично сочетаются со сметаной и соусом тартар.

Приятного аппетита!

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