Он готовится просто, а в результате превосходит все ожидания. Как вкусно запечь лосось рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Запеченный лосось с прованскими травами
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 филе лосося;
– 1/2 сока лимона;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– пару щепоток сладкой паприки;
– пару щепоток чеснока;
– 1 столовая ложка оливкового масла.
Приготовление:
- Обваливайте рыбу в прованских травах с добавлением оливкового масла и лимонного сока. Можете оставить в холодильнике на 1 – 2 часа, или готовьте сразу.
- Подготовленный лосось посолите и поперчите по вкусу, а затем переложите в посуду для запекания.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в ней блюдо примерно 20 минут. Время регулируйте в зависимости от толщины рыбы.
- Запеченный лосось с прованскими травами можно подавать с рукколой, шпинатом или листовым салатом.
Приятного аппетита!
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