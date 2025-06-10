Он готовится просто, а в результате превосходит все ожидания. Как вкусно запечь лосось рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Запеченный лосось с прованскими травами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 филе лосося;

– 1/2 сока лимона;

– 1 чайная ложка прованских трав;

– пару щепоток сладкой паприки;

– пару щепоток чеснока;

– 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление:

Обваливайте рыбу в прованских травах с добавлением оливкового масла и лимонного сока. Можете оставить в холодильнике на 1 – 2 часа, или готовьте сразу.

Подготовленный лосось посолите и поперчите по вкусу, а затем переложите в посуду для запекания.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в ней блюдо примерно 20 минут. Время регулируйте в зависимости от толщины рыбы.

Запеченный лосось с прованскими травами можно подавать с рукколой, шпинатом или листовым салатом.

Приятного аппетита!

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