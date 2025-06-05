Но не всегда получается приготовить настоящее ризотто с правильной текстурой. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Storinka делится итальянским рецептом этого блюда.
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Итальянское ризотто
- Время: 25 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 3 стакана куриного бульона;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки риса;
– 1/3 стакана белого сухого вина;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1/3 стакана тертого сыра.
Приготовление:
- Разогрейте бульон. И отдельно разогрейте оливковое масло в толстой кастрюле, добавьте лук и прожарьте их до прозрачности.
- Добавьте непромытый рис и жарьте, регулярно помешивая, также до прозрачности. Посолите и добавьте бульон, чтобы он накрыл рис. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите.
- При испарении бульона добавляйте половник, чтобы рис был весь в жидкости. И так пока бульон не закончится. Примерно 15 – 20 минут. Также в процессе варки добавьте белое вино.
- Рис должен быть кремообразного вида, но при этом рисинки должны быть твердыми. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и сыр.
Приятного аппетита!
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