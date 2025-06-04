Секрет в сметанном соусе с чесноком, зеленью и луком. Рецептом идеальной молодой картошки делится 24 Канал со ссылкой на Сенсация.

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Молодой картофель

Время: 30 – 35 минут

30 – 35 минут Порции: 4 – 5

Ингредиенты:

– 1 килограмм молодого картофеля;

– 1 щепотка соли;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 6 горошин черного перца;

– 1 луковица;

– 20 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сметаны;

– 1 чайная ложка муки;

– 1 пучок укропа;

– черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Молодые клубни поскребите или тщательно помойте с губкой. Нарежьте средними кусочками.

Выложите в кастрюлю, добавьте 2 зубца чеснока, лавровый лист, горошины перца и щепотку соли. Залейте кипятком.

Поставьте на огонь. Когда вода закипит, уменьшите мощность до средней и варите примерно 15 – 20 минут – до мягкости, но без разваливания.

Лук нарежьте мелко и обжарьте на сливочном масле. Когда он станет золотистым, добавьте муку, перемешайте и обжаривайте еще 1 минуту.

Добавьте к ней сметану. Благодаря муке она не свернется даже на сильном огне. Тушите несколько минут до загустения и добавьте сцеженный картофель.

Пропустите 2 зубчика чеснока через пресс, порубленный укроп, щепотку молотого перца и немного соли. Все аккуратно перемешайте, прогрейте 2 – 3 минуты. Можно смаковать.

Готово!

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