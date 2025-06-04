Секрет у сметанковому соусі з часником, зеленню та цибулькою. Рецептом ідеальної молодої картоплі ділиться 24 Канал з посилання на Сенсація.

Читайте також М'ясні й поряд не стоять: готуємо шедевральні кабачкові котлети

Молода картопля

Час: 30 – 35 хвилин

30 – 35 хвилин Порції: 4 – 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм молодої картоплі;

– 1 дрібка солі;

– 3 зубчики часнику;

– 1 лавровий лист;

– 6 горошин чорного перцю;

– 1 цибулина;

– 20 грамів вершкового масла;

– 150 грамів сметани;

– 1 чайна ложка борошна;

– 1 пучок кропу;

– чорний мелений перець – на смак.

Приготування:

Молоді бульби пошкребіть або ретельно помийте з губкою. Наріжте середніми шматочками.

Викладіть у каструлю, додайте 2 зубці часнику, лавровий лист, горошини перцю і дрібку солі. Залийте окропом.

Поставте на вогонь. Коли вода закипить, зменште потужність до середньої та варіть приблизно 15 – 20 хвилин – до м'якості, але без розвалювання.

Цибулину наріжте дрібно та обсмажте на вершковому маслі. Коли вона стане золотистою, додайте борошно, перемішайте й обсмажуйте ще 1 хвилину.

Додайте до неї сметану. Завдяки борошну вона не згорнеться навіть на сильному вогні. Тушкуйте кілька хвилин до загустіння та додайте зціджену картоплю.

Пропустіть 2 зубчики часнику через прес, посічений кріп, щіпку меленого перцю та трішки солі. Все акуратно перемішайте, прогрійте 2 – 3 хвилини. Можна смакувати.

Готово!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ці фаршировані печериці на мангалі.