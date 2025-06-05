Але не завжди виходить приготувати справжнє ризотто з правильною текстурою. Тому 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться італійським рецептом цієї страви.

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Італійське ризотто

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 3 склянки курячого бульйону;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки рису;

– 1/3 склянки білого сухого вина;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1/3 склянки тертого сиру.

Приготування:

Розігрійте бульйон. І окремо розігрійте оливкову олію в товстій каструлі, додайте цибулю і просмажте їх до прозорості.

Додайте непромитий рис і смажте, регулярно помішуючи, також до прозорості. Посоліть і додайте бульйон, щоб він накрив рис. Доведіть до кипіння, зменште вогонь та варіть.

При випаровуванні бульйону додавайте ополоник, щоб рис був весь у рідині. І так поки бульйон не закінчиться. Приблизно 15 – 20 хвилин. Також в процесі варіння додайте біле вино.

Рис має бути кремоподібного вигляду, але при цьому рисинки мають бути твердими. Зніміть каструлю з вогню, додайте вершкове масло та сир.

Смачного!

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