Это идеальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье. Рецептом необычного healthy-бургера делится 24 Канал со ссылкой на телеведущую Катю Олос.
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Healthy-бургер из кабачков, лосося и рикотты
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 300 граммов кабачков;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 1 яйцо;
– соль и перец – по вкусу;
– кунжут;
– 40 граммов рикотты;
– 40 граммов лосося;
– горсть листьев салата.
Приготовление:
- Для булочки на мелкой терке натрите кабачок. Добавьте яйца, крахмал, соль и измельченную зелень.
- Тщательно перемешайте и выпекайте в круглой форме в духовке при 180 градусах в течение 5 – 7 минут. Для вкуса и красоты посыпьте кунжутом, когда булочка будет почти готова.
- Подождите, пока булочка полностью остынет.
- Тем временем приготовьте начинку – нарежьте лосось, помойте и просушите листья салата, нарежьте рикотту.
- Разрежьте булочку пополам, выложите начинку.
Приятного аппетита!
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