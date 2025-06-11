Это идеальный выбор для тех, кто заботится о своем здоровье. Рецептом необычного healthy-бургера делится 24 Канал со ссылкой на телеведущую Катю Олос.

Читайте также Идеальнее не придумаешь: ароматный лосось с прованскими травами в духовке

Healthy-бургер из кабачков, лосося и рикотты

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 300 граммов кабачков;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 1 яйцо;
– соль и перец – по вкусу;
– кунжут;
– 40 граммов рикотты;
– 40 граммов лосося;
– горсть листьев салата.

Приготовление:

  1. Для булочки на мелкой терке натрите кабачок. Добавьте яйца, крахмал, соль и измельченную зелень.
  2. Тщательно перемешайте и выпекайте в круглой форме в духовке при 180 градусах в течение 5 – 7 минут. Для вкуса и красоты посыпьте кунжутом, когда булочка будет почти готова.
  3. Подождите, пока булочка полностью остынет.
  4. Тем временем приготовьте начинку – нарежьте лосось, помойте и просушите листья салата, нарежьте рикотту.
  5. Разрежьте булочку пополам, выложите начинку.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и кабачковые котлеты.