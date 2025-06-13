Ці домашні булочки від шефа Ектора Хіменеса-Браво чудово підходять до кави або як перекус у середині дня, пише 24 Канал.

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Макові булочки з шоколадом

  • Час: 2 години
  • Порції:

Інгредієнти для тіста:
– 250 мілілітрів молока;
– 1 пакетик сухих дріжджів;
– 120 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 540 грамів борошна пшеничного;
– 80 грамів вершкового масла.

Для начинки:
– 300 грамів макової начинки;
– вершкове масло для змащування тіста;
– 90 грамів молочного шоколаду для глазурі.

Як приготувати макові булочки з шоколадом: дивіться відео

Приготування:

  1. У тепле молоко всипте дріжджі, додайте цукор, сіль, яйця та перемішайте.
  2. Поступово додайте борошно – спочатку половину, перемішайте, потім решту. Додайте м'яке масло й замішайте тісто – воно буде м'яким і трохи липким.
  3. Накрийте тісто й залиште на 1 годину в теплому місці.
  4. Тоді сформуйте булочки. Тісто обімніть і розкачайте в тонкий пласт.
  5. Змастіть 2/3 поверхні розтопленим маслом, викладіть макову начинку. Скрутіть в рулет і наріжте на порції.
  6. Викладіть булочки на деко, залиште ще на 30 – 40 хвилин у теплому місці.
  7. Випікайте при температурі 175 градусів до золотистого кольору.
  8. Остиглі булочки змастіть розтопленим молочним шоколадом і смакуйте.

Готово!

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