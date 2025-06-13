Ці домашні булочки від шефа Ектора Хіменеса-Браво чудово підходять до кави або як перекус у середині дня, пише 24 Канал.

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Макові булочки з шоколадом

Час: 2 години

2 години Порції:

Інгредієнти для тіста:

– 250 мілілітрів молока;

– 1 пакетик сухих дріжджів;

– 120 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 540 грамів борошна пшеничного;

– 80 грамів вершкового масла.



Для начинки:

– 300 грамів макової начинки;

– вершкове масло для змащування тіста;

– 90 грамів молочного шоколаду для глазурі.

Як приготувати макові булочки з шоколадом: дивіться відео

Приготування:

У тепле молоко всипте дріжджі, додайте цукор, сіль, яйця та перемішайте.

Поступово додайте борошно – спочатку половину, перемішайте, потім решту. Додайте м'яке масло й замішайте тісто – воно буде м'яким і трохи липким.

Накрийте тісто й залиште на 1 годину в теплому місці.

Тоді сформуйте булочки. Тісто обімніть і розкачайте в тонкий пласт.

Змастіть 2/3 поверхні розтопленим маслом, викладіть макову начинку. Скрутіть в рулет і наріжте на порції.

Викладіть булочки на деко, залиште ще на 30 – 40 хвилин у теплому місці.

Випікайте при температурі 175 градусів до золотистого кольору.

Остиглі булочки змастіть розтопленим молочним шоколадом і смакуйте.

Готово!

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