Ці домашні булочки від шефа Ектора Хіменеса-Браво чудово підходять до кави або як перекус у середині дня, пише 24 Канал.
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Макові булочки з шоколадом
- Час: 2 години
- Порції:
Інгредієнти для тіста:
– 250 мілілітрів молока;
– 1 пакетик сухих дріжджів;
– 120 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 540 грамів борошна пшеничного;
– 80 грамів вершкового масла.
Для начинки:
– 300 грамів макової начинки;
– вершкове масло для змащування тіста;
– 90 грамів молочного шоколаду для глазурі.
Як приготувати макові булочки з шоколадом: дивіться відео
Приготування:
- У тепле молоко всипте дріжджі, додайте цукор, сіль, яйця та перемішайте.
- Поступово додайте борошно – спочатку половину, перемішайте, потім решту. Додайте м'яке масло й замішайте тісто – воно буде м'яким і трохи липким.
- Накрийте тісто й залиште на 1 годину в теплому місці.
- Тоді сформуйте булочки. Тісто обімніть і розкачайте в тонкий пласт.
- Змастіть 2/3 поверхні розтопленим маслом, викладіть макову начинку. Скрутіть в рулет і наріжте на порції.
- Викладіть булочки на деко, залиште ще на 30 – 40 хвилин у теплому місці.
- Випікайте при температурі 175 градусів до золотистого кольору.
- Остиглі булочки змастіть розтопленим молочним шоколадом і смакуйте.
Готово!
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