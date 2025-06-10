До того ж ці кекси – чудовий вибір для всіх, хто хоче взяти з собою на роботу чи в школу солодким перекусом. Як приготувати пухкі полуничні мафіни ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @ask_edith.
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Полуничні мафіни
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 245 мілілітрів молока;
– 55 грамів вершкового масла 82%;
– 250 грамів борошна;
– 120 грамів цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1,5 чайної ложки розпушувача;
– 150 грамів полуниці.
Як спекти полуничні мафіни: дивіться відео
Приготування:
- Змішайте яйце, молоко і масло. Додайте цукор. Всипте борошно, сіль і розпушувач, перемішайте до однорідності.
- Додайте полуницю (за бажанням 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю, щоб ягоди не пускали сік).
- Викладіть тісто у формочки з паперовими капсулами.
- Випікайте 5 хвилин за температури 220 градусів, потім зменште температуру до 180 градусів і випікайте ще 20 хвилин.
Смачного!
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