Процес нескладний, але для випікання "шкаралупок" необхідно використовувати спеціальні форми. 24 Канал з посиланням на кулінарку Марію Михальченко ділиться рецептом приготування горішків зі згущівкою.
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Горішки зі згущеним молоком
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти для тіста:
– 400 грамів борошна;
– 2 столові ложки крохмалю;
– 0,25 чайної ложки солі;
– 200 грамів вершкового масла;
– 70 грамів цукрової пудри;
– 0,5 чайної ложки ванільного цукру;
– 2 яйця;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 0,5 чайної ложки оцту.
Для начинки:
– згущене молоко.
Приготування:
- Змішайте борошно, крохмаль, сіль. Перемішайте.
- В окремій місткості змішайте масло, цукрову пудру й ванільний цукор. Збийте міксером протягом 1 хвилини.
- Додайте по одному яйцю, щоразу перемішуючи їх міксером. Тепер соду, погашену оцтом. Перемішайте міксером до однорідності.
- Всипте сухі інгредієнти та доведіть міксером до однорідності, а потім продовжуйте місити тісто руками.
- Сформуйте з тіста невеличкі кульки. Розігрійте форму для приготування горішків і викладіть у комірки заготовки.
- Випікайте горішки на вогні, нижчому за середній, до золотистого кольору. Тоді обробіть за допомогою дрібної тертки краї.
- Наповніть горішки згущеним молоком, яке попередньо відварили протягом 3 годин після закипання води. Можна смакувати.
Готово!
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