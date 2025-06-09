Процесс несложный, но для выпекания "скорлупок" необходимо использовать специальные формы. 24 Канал со ссылкой на кулинара Марию Михальченко делится рецептом приготовления орешков со сгущенкой.
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Орешки со сгущенным молоком
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты для теста:
– 400 граммов муки;
– 2 столовые ложки крахмала;
– 0,25 чайной ложки соли;
– 200 граммов сливочного масла;
– 70 граммов сахарной пудры;
– 0,5 чайной ложки ванильного сахара;
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 0,5 чайной ложки уксуса.
Для начинки:
– сгущенное молоко.
Приготовление:
- Смешайте муку, крахмал, соль. Перемешайте.
- В отдельной емкости смешайте масло, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте миксером в течение 1 минуты.
- Добавьте по одному яйцу, каждый раз перемешивая их миксером. Теперь соду, погашенную уксусом. Перемешайте миксером до однородности.
- Всыпьте сухие ингредиенты и доведите миксером до однородности, а затем продолжайте месить тесто руками.
- Сформируйте из теста небольшие шарики. Разогрейте форму для приготовления орешков и выложите в ячейки заготовки.
- Выпекайте орешки на огне, ниже среднего, до золотистого цвета. Тогда обработайте с помощью мелкой терки края.
- Наполните орешки сгущенным молоком, которое предварительно отварили в течение 3 часов после закипания воды. Можно смаковать на вкус.
Готово!
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