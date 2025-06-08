И приготовить из них можно только чизкейк, панакоту или помять просто со сметаной. Почему бы не совместить ягоду с творогом? 24 Канал со ссылкой на Наша Мама делится рецептом вкусного десерта из клубники.

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Клубничный десерт с творогом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 – 250 граммов клубники;

– 100 граммов песочного печенья;

– 400 граммов творога;

– 200 граммов сметаны;

– 70 граммов сахара.

Приготовление:

Кубиком нарежьте клубнику и печенье.

В отдельную посудину поместите творог, сметану и сахар. Перебейте блендером до однородности.

Переложите полученную массу в кондитерский мешок и начните формировать порционный десерт.

Чередуйте слои – печенье, клубнику, творожная масса. Сверху посыпьте крошками печенья и украсьте клубникой.

Охладите в течение 1 часа в холодильнике и пробуйте на вкус.

Готово!

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