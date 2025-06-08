І приготувати з них можна лише чизкейк, панакоту чи пом'яти просто зі сметаною. Чому б не поєднати ягоду з кисломолочним сиром? 24 Канал з посиланням на Наша Мама ділиться рецептом смачного десерту з полуниці.

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Полуничний десерт з сиром

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 200 – 250 грамів полуниці;
– 100 грамів пісочного печива;
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів сметани;
– 70 грамів цукру.

Приготування:

  1. Кубиком наріжте полуницю та печиво.
  2. В окрему посудину помістіть сир, сметану та цукор. Перебийте блендером до однорідності.
  3. Перекладіть отриману масу в кондитерський мішок і почніть формувати порційний десерт.
  4. Чергуйте шари – печиво, полуницю, сирна маса. Зверху посипте крихтами печива та прикрасьте полуницею.
  5. Охолодіть протягом 1 години в холодильнику та смакуйте.

Готово!

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