Они понравятся всем! Рецептом конфет трюфель-тирамису делится рецепт конфет трюфель-тирамису 24 Канал со ссылкой на кулинара Лизу Глинскую.

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Конфеты трюфель-тирамису с трюфелем

Время: 3 часа 30 минут

3 часа 30 минут Порции: 50

Ингредиенты:

– 400 граммов печенья Савоярди;

– 200 граммов маскарпоне;

– 70 миллилитров кофе американо или апельсиновый сок;

– 20 миллилитров черного рома;

– 80 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов молочного шоколада;

– 180 миллилитров сливок 15-35%;

– 40 граммов какао-порошка.

Приготовление:

Сделайте из печенья Савоярди крошку. Смешайте в миске: маскарпоне, сахарную пудру, теплый кофе и ром. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.

Разогрейте сливки до парения и смешайте с шоколадом. От тепла сливок шоколад должен растопиться. Добавьте теплую шоколадную массу к кофейному маскарпоне.

Теперь крошку из Савоярди и снова перемешайте. Крошка должна увлажниться.

Накройте массу пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3 часа для стабилизации.

Достаньте массу тирамису и сформируйте небольшие шарики. Просейте через сито какао-порошок и обваляйте шарики в нем.

Конфеты готовы!

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