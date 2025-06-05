Вони сподобаються всім! Рецептом цукерок трюфель-тірамісу ділиться 24 Канал з посиланням на кулінарку Лізу Глинську.
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Цукерки трюфель-тірамісу
- Час: 3 години 30 хвилин
- Порції: 50
Інгредієнти:
– 400 грамів печива Савоярді;
– 200 грамів маскарпоне;
– 70 мілілітрів кави американо або апельсиновий сік;
– 20 мілілітрів чорного рому;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 100 грамів молочного шоколаду;
– 180 мілілітрів вершків 15-35%;
– 40 грамів какао-порошку.
Приготування:
- Зробіть з печива Савоярді крихту. Змішайте в мисці: маскарпоне, цукрову пудру, теплу каву та ром. Перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.
- Розігрійте вершки до паріння та змішайте з шоколадом. Від тепла вершків шоколад має розтопитися. Додайте теплу шоколадну масу до кавового маскарпоне.
- Тепер крихту з Савоярді та знову перемішайте. Крихта має зволожитися.
- Накрийте масу харчовою плівкою та приберіть в холодильник на 3 години для стабілізації.
- Дістаньте масу тирамісу та сформуйте невеличкі кульки. Просійте через сито какао-порошок та обваляйте кульки в ньому.
Цукерки готові!
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