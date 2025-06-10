К тому же эти кексы – отличный выбор для всех, кто хочет взять с собой на работу или в школу сладким перекусом. Как приготовить воздушные клубничные маффины делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @ask_edith.

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Клубничные маффины

Время: 30 минут

30 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 245 миллилитров молока;

– 55 граммов сливочного масла 82%;

– 250 граммов муки;

– 120 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 150 граммов клубники.

Как испечь клубничные маффины: смотрите видео

Приготовление:

Смешайте яйцо, молоко и масло. Добавьте сахар. Всыпьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Добавьте клубнику (по желанию 1 столовую ложку кукурузного крахмала, чтобы ягоды не пускали сок).

Выложите тесто в формочки с бумажными капсулами.

Выпекайте 5 минут при температуре 220 градусов, затем уменьшите температуру до 180 градусов и выпекайте еще 20 минут.

Приятного аппетита!

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