К тому же эти кексы – отличный выбор для всех, кто хочет взять с собой на работу или в школу сладким перекусом. Как приготовить воздушные клубничные маффины делится 24 Канал со ссылкой на фудблогера @ask_edith.
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Клубничные маффины
- Время: 30 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 245 миллилитров молока;
– 55 граммов сливочного масла 82%;
– 250 граммов муки;
– 120 граммов сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1,5 чайной ложки разрыхлителя;
– 150 граммов клубники.
Как испечь клубничные маффины: смотрите видео
Приготовление:
- Смешайте яйцо, молоко и масло. Добавьте сахар. Всыпьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
- Добавьте клубнику (по желанию 1 столовую ложку кукурузного крахмала, чтобы ягоды не пускали сок).
- Выложите тесто в формочки с бумажными капсулами.
- Выпекайте 5 минут при температуре 220 градусов, затем уменьшите температуру до 180 градусов и выпекайте еще 20 минут.
Приятного аппетита!
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