Эти домашние булочки от шефа Эктора Хименеса-Браво прекрасно подходят к кофе или как перекус в середине дня, пишет 24 Канал.
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Маковые булочки с шоколадом с маком
- Время: 2 часа
- Порции:
Ингредиенты для теста:
– 250 миллилитров молока;
– 1 пакетик сухих дрожжей;
– 120 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 1/2 чайной ложки соли 1/2 чайной ложки соли;
– 540 граммов муки пшеничной 540 граммов;
– 80 граммов сливочного масла.
Для начинки:
– 300 граммов маковой начинки;
– сливочное масло для смазывания теста;
– 90 граммов молочного шоколада для глазури.
Как приготовить маковые булочки с шоколадом: смотрите видео
Приготовление:
- В теплое молоко всыпьте дрожжи, добавьте сахар, соль, яйца и перемешайте.
- Постепенно добавьте муку – сначала половину, перемешайте, затем остальные. Добавьте мягкое масло и замешайте тесто – оно будет мягким и немного липким.
- Накройте тесто и оставьте на 1 час в теплом месте.
- Тогда сформируйте булочки. Тесто обомните и раскатайте в тонкий пласт.
- Смажьте 2/3 поверхности растопленным маслом, выложите маковую начинку. Сверните в рулет и нарежьте на порции.
- Выложите булочки на противень, оставьте еще на 30 – 40 минут в теплом месте.
- Выпекайте при температуре 175 градусов до золотистого цвета.
- Остывшие булочки смажьте растопленным молочным шоколадом и смакуйте.
Готово!
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