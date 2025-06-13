Эти домашние булочки от шефа Эктора Хименеса-Браво прекрасно подходят к кофе или как перекус в середине дня, пишет 24 Канал.

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Маковые булочки с шоколадом с маком

Время: 2 часа

2 часа Порции:

Ингредиенты для теста:

– 250 миллилитров молока;

– 1 пакетик сухих дрожжей;

– 120 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 1/2 чайной ложки соли 1/2 чайной ложки соли;

– 540 граммов муки пшеничной 540 граммов;

– 80 граммов сливочного масла.



Для начинки:

– 300 граммов маковой начинки;

– сливочное масло для смазывания теста;

– 90 граммов молочного шоколада для глазури.

Как приготовить маковые булочки с шоколадом: смотрите видео

Приготовление:

В теплое молоко всыпьте дрожжи, добавьте сахар, соль, яйца и перемешайте.

Постепенно добавьте муку – сначала половину, перемешайте, затем остальные. Добавьте мягкое масло и замешайте тесто – оно будет мягким и немного липким.

Накройте тесто и оставьте на 1 час в теплом месте.

Тогда сформируйте булочки. Тесто обомните и раскатайте в тонкий пласт.

Смажьте 2/3 поверхности растопленным маслом, выложите маковую начинку. Сверните в рулет и нарежьте на порции.

Выложите булочки на противень, оставьте еще на 30 – 40 минут в теплом месте.

Выпекайте при температуре 175 градусов до золотистого цвета.

Остывшие булочки смажьте растопленным молочным шоколадом и смакуйте.

Готово!

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